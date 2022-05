Lasarte afirma que reclamaron por Byron Castillo, pero la FIFA no les hizo caso

La respuesta de la FIFA a la selección chilena por el caso Byron Castillo ha generado diversas reacciones en el país sureño. Luego de que la entidad decidiera abrir un procedimiento disciplinario sobre el jugador del Barcelona SC, diversas voces salieron al frente para pronunciarse sobre lo acontecido.

Martín Lasarte, extécnico de La Roja, hizo referencia a lo que ocurrió tras el partido que disputaron ambos equipos durante las eliminatorias y remarcó que en su momento las autoridades no aceptaron su reclamo.

“Hay un antecedente del que no se habla. A mí alguien me avisó de la situación en el partido frente a Ecuador. En aquel momento no recuerdo si la FIFA o la Conmebol no dio lugar a la situación y para nosotros quedó como un tema muerto”, sostuvo para Esdrújula TV.

Asimismo, el estratega uruguayo mencionó que no le sorprende la denuncia que interpuso la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol) de Chile por la supuesta nacionalidad colombiana del mediocampista.

“Lo de ahora me sorprende. No tengo claro los elementos, pero sí tengo claro que si hay una situación que está fuera de la ley, hay que pagarla. No sé quién está inquieto y quién no, lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta al reglamento, hay que hacerla cumplir”, concluyó.

Cabe resaltar que luego del fracaso en el certamen clasificatorio, Martín Lasarte fue destituido de su cargo y hasta el momento no se conoce el nombre del entrenador que asumirá el banquillo del vecino país sureño.