Exabogado de Byron Castillo se pronuncia: “Chile tiene 0 chances de ir al Mundial”

El miércoles 11 de mayo, la FIFA se pronunció sobre el caso Byron Castillo y abrió un proceso disciplinario en su contra. Ante ello, diversos especialistas han dado su punto de vista sobre este tema. Uno de ellos fue José Massú, el abogado que defendió al jugador en un juicio anterior contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El especialista explicó cómo fue la controversia que tuvo el futbolista del Barcelona SC en el pasado. “Legalmente no hay nada. Byron Castillo nunca ha tenido una denuncia en su contra, nadie ha puesto en tela de duda, de forma legal, su nacionalidad ecuatoriana, no lo ha hecho la FEF, el Registro Civil, la Fiscalía, la FIFA ni la Conmebol. No existe una denuncia en contra de Byron. Lo que existió en su época fue una sanción de parte de la Federación, que sancionó al jugador sin un procedimiento sancionatorio ”, declaró para Radio Redonda de Guayaquil.

“Cuando lo sancionan (la FEF), en 2017 o 2018, yo pongo una acción de protección como socio de Barcelona. Básicamente, yo lo que decía es: ‘¿Cómo tú vas a sancionar a alguien si no eres Registro Civil ni has hecho un tema penal para quitarle la nacionalidad a Byron Castillo?’”, agregó.

Además, afirmó que no existe ninguna posibilidad de que le den la razón a Chile ante su reclamo. “Chile tiene cero por ciento de chances de ir al Mundial. Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera, ecuatoriano” .

¿Cuál es la posición de Chile sobre el caso Byron Castillo?

Eduardo Carlezzo, abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), habló sobre el caso de Byron Castillo y sostuvo que existen irregularidades en los documentos presentados sobre su identidad.