Alexis Sánchez y su sorpresiva respuesta por la denuncia de Chile sobre el caso Byron Castillo

En los últimas horas, el caso de Byron Castillo sigue siendo noticia en el mundo del fútbol. La FIFA abrió una investigación generando un sinnúmero de posibilidades sobre cuál sería el futuro de Ecuador, Chile e incluso Perú de cara al Mundial Qatar 2022. Precisamente, Alexis Sánchez, atacante de la selección chilena, se pronunció al respecto.

El delantero del Inter fue entrevistado por la cadena ESPN, que le consultó sobre la denuncia de Chile por la posible mala inscripción de Byron Castillo. Lejos de expresar su posición a favor o en contra, el exjugador del Barcelona prefirió no hablar del tema y precisó que su foco está en otra parte.

“No me meto en esos temas. Creo que lo tienen que ver ellos. Yo solo cumplo con jugar”, declaró el popular ‘Niño Maravilla‘.

La selección chilena podría clasificar al Mundial si la FIFA les da la razón en el caso Byron Castillo. Foto: composición GLR

Extécnico de Chile afirma que reclamaron por caso Byron Castillo

Quien también se pronunció fue Martín Lasarte, extécnico de la Roja. El estratega argentino indicó que, tras el partido que sostuvo Chile con Ecuador, reclamaron pero las autoridades no les hicieron caso.