Alexia Putellas habla sobre la evolución del fútbol femenino en los últimos años

FC Barcelona revolucionó el fútbol femenino a nivel mundial tras consagrarse campeón de Europa la temporada anterior con Alexia Putellas como la gran estrella. Además, puede repetir la hazaña este año, ya que jugará la final de la Champions League ante Olympique de Lyon el próximo sábado 21 de mayo en Turín.

La capitana del elenco catalán fue la ganadora del Balón de Oro del 2021, la primera mujer española en hacerlo y tiene bastantes posibilidades de conseguirlo nuevamente. La Reina se ha convertido en el rostro principal del balompié femenil en España y esta semana habló sobre su desarrollo en la revista estadounidense GQ.

Alexia Putellas es la goleadora de la Champions League Femenina con 10 tantos. Foto: AFP

Putellas reveló que juega a la pelota desde que era niña y que para ella era normal, pero con el pasar de los años se dio cuenta que no era así. “ Los niños que empezaban podían tener el sueño de llegar a ser profesionales, yo no . Yo lo hacía puramente por hobby, y ellos también, por supuesto, pero sabiendo que podían acabar siendo jugadores profesionales”, sostuvo.

Alexia también habló sobre la homosexualidad en los vestuarios: “Es muy complicado ser gay en un entorno como el que hay en el fútbol masculino, per o algo bueno que tiene el femenino es que se normaliza cualquier tipo de familia que cada jugadora quiera crear. Todo el mundo se respeta, no hay juicios, no hay insultos ni nada por el estilo, y yo creo que es a donde tiene que ir el deporte en general”.

Alexia Putellas lleva 29 anotaciones y 16 asistencias en 33 encuentros jugados esta temporada con Barcelona. Foto: FC Barcelona

“La huelga fue un éxito evidente, no sólo por lo que se ganó, sino porque dejó claro que era necesario que, en esta profesión y en el deporte en general, tanto femenino como masculino, hayan convenios laborales. Esto empieza a ser una profesión con la que te puedes ganar la vida”, añadió la delantera de 28 años.

“Soy consciente de que ahora represento a mucha más gente y siento esa responsabilidad. Pero al final si tienes una responsabilidad y no te gusta lo que haces, lo acabas dejando o no rindes igual. Lo importante es que lo hagas porque te gusta realmente, y luego ya sabes que lo demás es consecuencia de ello”, finalizó Alexia Putellas.