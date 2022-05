Arquero le pidió a Neymar que fallara un penal a propósito para quedar como “una estrella”

Durante el reciente empate 2-2 entre PSG y Troyes, un momento ameno se vivió entre Neymar, delantero del cuadro parisino, y Jessy Moulin, arquero del equipo rival. Ambos jugadores sostuvieron un breve diálogo que los hizo reír antes de la ejecución de un penal, charla cuyo contenido acaba de ser revelado hace poco por el guardameta.

“Ney, si lo paro, soy una estrella. Por favor, al menos dime a qué lado vas a tirar. Están mi madre, mi padre, mis hermanos y mi mujer mirando y me gustaría que estuvieran orgullosos de mí”, contó el portero en entrevista con diario Le Parisien.

El golero señaló que se mostró sorprendido por la repercusión que alcanzó un hecho como ese. “Es en momentos como este cuando te das cuenta de que Neymar es una superestrella, porque con él todo adquiere proporciones gigantescas”, dijo. Además, se animó a compartir más fragmentos de la hilarante conversación que sostuvo con ‘Ney’.

“Insistí en mostrarle dónde estaban mis seres queridos en la grada, diciéndole que estarían muy orgullosos de mí. Entonces me dice: ‘Tú, dime hacia dónde vas a tirarte y te diré hacia dónde voy a tirar yo. Elige un bando y te lo contaré todo’. Le digo que no, que no puedo hacer eso. Fue solo un buen momento de relajación durante un juego. Entonces, el árbitro me pidió que fuera a colocarme y así lo dejamos. Pero nos reímos mucho durante dos minutos”, agregó.

Al final, el astro brasileño no falló desde los doce pasos y marcó su tanto. Pese a ello, Moulin consideró que entre ambos ahora existe una especie de complicidad a raíz de esa anécdota. “Ahora hay algo entre nosotros. Entendió que no quería molestarlo y que fue muy amable y respetuoso. Al final, ni siquiera traté de desestabilizarlo. Era solo un buen momento sin nada deshonesto”, culminó.