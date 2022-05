La dura sanción a Diego Penny por “darle la mano” al árbitro tras el duelo ante la ‘U’

Polémico castigo. Alianza Atlético cayó 2-1 ante Universitario en el Monumental y perdió la punta de la Liga 1. Más allá del resultado, los jugadores del Vendaval mostraron su descontento con el accionar del juez Jesús Cartagena. Uno de los más enfáticos fue el arquero Diego Penny, quien terminó expulsado por “darle la mano” al colegiado, y ya conoce cuánto tiempo estará sin jugar.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol anunció la lista de suspendidos que dejó la fecha 13 y sorprendió ver la sanción que recibió el guardavallas. Según revela el informe, la causal de la tarjeta roja fue por “ofensas al honor” y se le aplicaron dos jornadas.

Diego Penny juega en Alianza Atlético desde la temporada 2022. Foto: Alianza Atlético

El futbolista había denunciado en conferencia de prensa lo acontecido tras el pitazo final. “Siento que la ‘U’ no nos superó, pero nos ganó en resultado. Ya me estoy acostumbrando a que me expulsen por tonterías, por darle la mano al árbitro me sacó la roja”, sostuvo.

De esta manera, el experimentado portero se perderá los duelos de su escuadra ante Sport Boys y Atlético Grau. Su regreso a los campos de juego se realizará ante Sport Huancayo.

Por otra parte, su compañero Jesús Arismendi —expulsado contra los cremas por doble amarilla— recibió una fecha. Los otros nombres que figuran son los de Carlos Correa y Santiago Arias, quienes se ausentarán del próximo compromiso por acumulación de amarillas.