¿Qué canal transmite River Plate vs. Tigre HOY por la Copa de la Liga Profesional Argentina?

River Plate vs. Tigre EN VIVO se miden por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Núñez, desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Argentina), vía ESPN y ESPN Premium. En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con el relato minuto a minuto, la recopilación en video de los goles y el marcador actualizado.

River Plate vs. Tigre: ficha del partido

Partido River Plate vs. Tigre ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 11 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? ESPN, ESPN Premium

¿A qué hora juegan River Plate vs. Tigre?

En Argentina, el encuentro River Plate vs. Tigre arranca a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 12).

El último clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional Argentina saldrá del vencedor de la contienda entre River Plate y Tigre. El elenco millonario es uno de los favoritos para ganar el título del certamen, y en esta oportunidad tendrá también a su favor la localía.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo son los vigentes campeones del fútbol argentino. Con un Julián Álvarez que disputa sus últimos meses en el cuadro de Núñez, el equipo franjeado tratará de aprovechar los goles de su delantero para quedarse con la clasificación a la siguiente ronda.

El Millonario defiende su campeonato obtenido el año pasado. Foto: River Plate

Los azules del norte, por su parte, intentarán dar la sorpresa de la mano de su entrenador Diego Martínez y de su artillero Pablo Magnín, quien, sin embargo, sufre una sequía desde hace cuatro cotejos.

Este será el primer enfrentamiento entre River Plate y Tigre desde el 2019. El equipo felino volvió a la primera división recién para este 2022 luego de pasar dos temporadas en la Primera B Nacional, de la cual salió campeón el 2021.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Tigre?

En Sudamérica (excepto Argentina) el choque River Plate vs. Tigre será televisado por la señal del canal ESPN.

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del River Plate vs. Tigre por internet, sintoniza la señal de Star Plus, que pasará el compromiso para Latinoamérica (excepto Argentina). En caso de que no tengas acceso a este servicio de streaming, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de River Plate vs. Tigre

River Plate: F. Armani, A. Herrera, P. Díaz, D. Martínez, M. Casco, E. Pérez, E. Fernández, T. Pochettino, N. De la Cruz, E. Barco, J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Tigre: G. Marinelli, L. Blondel, V. Cabrera, B. Luciatti, S. Prieto, E. Fernández, S. Prediger, A. Castro, L. Menossi, I. Protti, P. Magnín. DT: D. Martínez.

Historial reciente de River Plate vs. Tigre

River Plate 2-3 Tigre | 07.04.19

Tigre 1-1 River Plate | 01.10.17

Tigre 0-2 River Plate | 16.04.17

River Plate 0-3 Tigre | 13.08.16

River Plate 1-1 Tigre | 13.08.16.

¿Dónde juegan River Plate vs. Tigre?

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, recinto deportivo con capacidad para más de 70.000 espectadores, propiedad del Club Atlético River Plate.