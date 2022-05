➤ América vs. Puebla: ¿A qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver América vs. Puebla EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 11 de mayo en la ida por los cuartos de final de la Liga MX 2022. El duelo comenzará a las 9.05 p. m. (hora peruana y mexicana) y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de Zaragoza. La transmisión del minuto a minuto con fotos y videos será por La República Deportes.

¿Cómo llega América ante Puebla?

América clasificó directamente a la liguilla remontando posiciones desde el fondo de la clasificación. Las ‘Águilas’ llegarán con una inercia de ocho juegos sin perder (seis victorias y dos empates) con la que se levantó del último lugar en el que lo dejó el entrenador Santiago Solari.

“Aprendimos que no podemos salir a jugar solamente con la camiseta, tenemos que entrar a jugar como lo venimos haciendo, con responsabilidad, inteligencia, muchos huevos para conseguir lo que queremos que es ganar en cada partido de la liguilla. No podemos volver a quedar fuera de esta fase, vamos en busca del título”, indicó Bruno Valdez en TUDN.

¿Cómo llega Puebla ante América?

Después de eliminar en penales al Mazatlán en la repesca, el Puebla del técnico Nicolás Larcamón tratará de volver a ser el equipo sensación del torneo cuando reciba al América del entrenador Fernando Ortiz. ‘La Franja’ arrastra una racha de cuatro partidos sin ganar, incluidas tres derrotas.

“Por delante tenemos una serie espectacular. América es un rival muy competitivo con jugadores de mucha jerarquía que cerraron bien el campeonato, pero nosotros tenemos claro lo que debemos plantear una serie bien competitiva y hacer una serie histórica para el club”, apuntó el DT del Puebla en conferencia de prensa.

América vs. Puebla: ficha del partido

América vs. Puebla Liga MX ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 11 de mayo ¿Dónde? Estadio Cuauhtémoc de Puebla de Zaragoza ¿A qué hora? 9.05 p. m. (hora de Perúy de México) ¿Dónde? Azteca 7

¿A qué hora juega América vs. Puebla por la Liga MX 2022?

Perú: 9.05 p. m.

Colombia: 9.05 p. m.

Ecuador: 9.05 p.m.

Estados Unidos: 9.05 p. m. (ET) / 6.05 p. m. (PT)

México: 9.05 p. m.

Costa Rica: 8.05 p. m.

Bolivia: 10.05 p. m.

Venezuela: 10.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Brasil: 11.05 p. m.

Argentina: 11.05 p. m.

Uruguay: 11.05 p. m.

España: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Italia: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Francia: 4.05 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 4.05 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver América vs. Puebla EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puebla vs. América en Perú: Star+

Puebla vs. América en México: ESPN Mexico, Azteca 7, Star+

Puebla vs. América en Argentina: Star+

Puebla vs. América en Bolivia: Star+

Puebla vs. América en Chile: Star+

Puebla vs. América en Colombia: Star+

Puebla vs. América en Costa Rica: ESPN Norte, Star+

Puebla vs. América en Ecuador: Star+

Puebla vs. América en Panamá: Star+, ESPN Norte

Puebla vs. América en Paraguay: Star+

Puebla vs. América en Estados Unidos: TUDN App, TUDN USA, TUDN.com

Puebla vs. América en Uruguay: Star+

Puebla vs. América en Venezuela: Star+.

¿Qué canal es Azteca 7?

Si deseas seguir el América vs. Puebla a través de la señal de Azteca 7, estos son los canales que deberás sintonizar de acuerdo al operador de TV por cable o satélite que tengas contratado:

Sky: canal 107 (SD) y 1107 (HD)

Dish: canal 107 (SD) y 607 (HD)

Star TV: canal 107 (HD)

Izzi: canal 7, 107 (SD) y 807 (HD)

Totalplay: canal 7 y 107 (HD)

Cable Sur: canal 31

Megacable: canal 107 (SD) y 1107 (HD)

Cable Norte: canal 3 (San Luis Potosí)

NRT Monclova: canal 38

Intercable: canal 3 (Uriangato).

¿Cómo ver el América vs. Puebla vía Azteca 7 por aplicativo?

En caso de que no tengas acceso a un televisor para sintonizar el América vs. Puebla a través del canal Azteca 7, puedes descargar la app de Azteca Deportes, donde tendrás acceso a toda la información deportiva de esta señal. El aplicativo está disponible en Google Play y App Store para dispositivos móviles Android y iOS.

¿Cómo ver América vs. Puebla ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido América vs. Puebla por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el América vs. Puebla?

Para acceder a Star Plus y ver el América vs. Puebla debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

América vs. Puebla: alineaciones probables

América : Ochoa, Fuentes, Sánchez, Cáceres, Valdez, Aquino, Fidalgo, Valdés, Zendejas, Sáchez, Viñas.

Puebla: : Silva, Reyes, Segovia, Araújo, De Buen, Salas, Parra, Cortizo, Aguilar, Ferrareis y Martínez.

¿Dónde se jugará el partido de América vs. Puebla?

El lugar donde se disputará el América vs. Puebla por el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX 2022 es el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, estado de Puebla, México.