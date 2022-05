¿A qué hora ver Millonarios vs. Jaguares EN VIVO por la Copa Colombia 2022?

Millonarios vs. Jaguares EN VIVO se enfrentan en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Colombia 2022. El cotejo se disputará en el estadio Jaraguay, desde las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana), vía Win Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Millonarios vs. Jaguares: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Jaguares ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 11 de mayo ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Jaraguay ¿En qué canal? Win Sports

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Jaguares?

En Perú y Colombia, el cotejo Millonarios vs. Jaguares arranca a las 6.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 12).

Millonarios de Bogotá buscará sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Colombia cuando visite a Jaguares de Córdoba en Montería. El elenco azul tiene la primera opción para clasificar luego del cómodo 3-0 que consiguió como local en la ida.

Al elenco capitalino le basta con un empate, e incluso una derrota por 2-0, para certificar su pase a los cuartos de final. Con un lugar ya asegurado en las liguillas de la Liga BetPlay, el técnico Alberto Gamero optaría por presentar un once alternativo en este compromiso.

La escuadra felina, por su parte, se aferra a un milagro para revertir la serie y seguir con vida en al menos una competencia luego de quedar fuera de la disputa por el campeonato local al finalizar en el puesto 12 de la tabla de posiciones.

Los azules parten con ventaja para esta revancha. Foto: Millonarios

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Jaguares?

En la televisión colombiana, el canal que emitirá el Millonarios vs. Jaguares a través de sus pantallas será Win Sports, que cuenta con los derechos de las principales competencias futbolísticas del país cafetero.

¿Dónde ver Millonarios vs. Jaguares por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Millonarios vs. Jaguares por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de esta cadena deportiva, En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Millonarios vs. Jaguares

Millonarios: Montero; Cuenú, Llinás, Vargas, Bertel; Pereira, Vásquez, Guerra; Gómez, Valencia, Celis.

Jaguares: Mina; Altamiranda, Moya, Scarpeta, Meléndez; Tapia, Giraldo, Padilla, Rodríguez; Rojas, Quintero.

Últimos partidos de Millonarios vs. Jaguares

Millonarios 3-0 Jaguares | 12.04.22

Jaguares 1-2 Millonarios | 19.02.22

Jaguares 4-3 Millonarios | 26.09.21

Millonarios 0-2 Jaguares | 01.03.21

Jaguares 4-1 Millonarios | 09.02.20.

¿Dónde juegan Millonarios vs. Jaguares?

El escenario que acogerá este partido será el estadio Jaraguay, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montería, con capacidad de albergar a 12.000 espectadores.