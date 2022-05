[En vivo] Independiente Santa Fe vs Junior FC, Copa Colombia 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Independiente Santa Fe vs. Junior FC. Ambos equipos se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Colombia 2022 HOY, miércoles 11 de mayo. El duelo iniciará a las 8.10 p. m. (hora peruana y colombiana) y contará con la transmisión de Win Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Independiente Santa Fe vs. Junior FC: posibles alineaciones

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Harold Gómez, Francisco Meza, José Ortiz, Santiago Tamayo; Juan Sebastián Pedroza, Yulián Anchico, Harold Rivera; Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Jersson González. DT: Grigori Méndez .

Junior FC: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Alfonso Simarra, Daniel Rosero, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Fabián Ángel, Omar Albornoz, Yesus Cabrera, Edwuin Cetré y Miguel Ángel Borja. DT: Juan Cruz Real.

Independiente Santa Fe vs. Junior FC: ficha del partido

Copa Colombia 2022 Independiente Santa Fe vs. Junior FC ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 11 de mayo ¿A qué hora juegan? 8.10 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde juegan? ‘El Campín’ de Bogotá ¿En qué canal ver? Win Sports

¿A qué hora juegan Independiente Santa Fe vs. Junior FC?

En Colombia, el Independiente Santa Fe vs. Junior FC se iniciará a las 8.10 p. m. (hora peruana y colombiana). Revisa aquí la guía de horarios para otros países.

Colombia: 8.10 p. m.

Ecuador: 8.10 p. m.

Perú: 8.10 p. m.

Bolivia: 9.10 p. m.

Venezuela: 9.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.10 p. m.

Argentina: 10.10 p. m.

Brasil: 10.10 p. m.

Chile: 10.10 p. m.

Paraguay: 10.10 p. m.

Uruguay: 10.10 p. m.

España: 2.10 a. m. (jueves 12).

¿Qué canal transmite Independiente Santa Fe vs. Junior FC?

En territorio colombiano, el canal encargado de emitir el Independiente Santa Fe vs. Junior FC será Win Sports+, el cual cuenta con los derechos para televisar los encuentros de la Liga BetPlay.

¿Cómo ver Independiente Santa Fe vs. Junior FC en Win Sports+?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

¿Dónde ver Independiente Santa Fe vs. Junior FC por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente Santa Fe vs. Junior FC por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de la cadena Win Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también te puedes informar desde la cobertura GRATIS en la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Independiente Santa Fe vs. Junior FC?

El encuentro entre Independiente Santa Fe vs. Junior FC se disputará en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como ‘El Campín’. Es el estadio de fútbol más grande de Bogotá, ubicado en la localidad de Teusaquillo.