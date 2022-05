¿A qué hora ver Cerro Porteño vs. Guaireña EN VIVO por el Torneo Apertura de Paraguay?

Cerro Porteño vs. Guaireña EN VIVO se enfrentan en el estadio La Nueva Olla por la fecha 15 del Torneo Apertura de Paraguay 2022. El duelo arranca a las 7.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora paraguaya), por la señal de Tigo Sports. La República Deportes te llevará el marcador actualizado, las formaciones iniciales y el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Cerro Porteño vs. Guaireña: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Guaireña ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 11 de mayo ¿A qué hora? 7.15 p. m. (Perú), 8.15 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio La Nueva Olla ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Guaireña?

Paraguay: 8.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

México: 7.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

España: 2.15 a. m. (jueves 12).

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. Guaireña?

En la televisión paraguaya, el Cerro Porteño vs. Guaireña irá por la señal de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del fútbol local.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Guaireña por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Cerro Porteño vs. Guaireña por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports e inicia sesión con tu número de cliente (solo en Paraguay). En caso de que no tengas acceso a este servicio, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Cerro Porteño vs. Guaireña

Guaireña 0-2 Cerro Porteño | 27.02.22

Guaireña 0-2 Cerro Porteño | 25.10.21

Cerro Porteño 2-0 Guaireña | 07.08.21

Guaireña 0-1 Cerro Porteño | 25.04.21

Cerro Porteño 2-2 Guaireña | 21.02.21.

Alineaciones probables de Cerro Porteño vs. Guaireña

Cerro Porteño: Jean Fernades; Carlos Rolón, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez; Enzo Giménez, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla y Claudio Aquino; Fernando Romero, Alfio Oviedo.

Guaireña: Rubén Escobar; Aquilino Giménez, Miguel Paniagua, Nelson Ruiz y Joel Jiménez; Alex Cáceres, Juan Aguilar, Jordan Santacruz, Diego Godoy y Mario Otazú; César Villagra.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Guaireña?

El escenario de este compromiso será el estadio La Nueva Olla, denominado oficialmente como estadio General Pablo Rojas. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para casi 50.000 espectadores y es propiedad del Club Cerro Porteño.