Alberto Rodríguez recordó el día que Cristiano Ronaldo lo reconoció: “La pasamos muy bien”

El defensa peruano Alberto Rodríguez fue uno de los más destacados a nivel internacional en los últimos tiempos, ya que llegó a lucir su fútbol en importantes equipos de Portugal como Braga y el Sporting de Lisboa. Su experiencia europea también le permitió conocer a dos de los más destacados portugueses en este deporte: Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

Rodríguez narró en una reciente entrevista cómo conoció al ‘Bicho’. El peruano se mostró sorprendido al saber que el hoy delantero del Manchester United seguía sus pasos por el fútbol portugués. En ese tiempo, en el 2011, el zaguero estaba negociando un posible traspaso al Atlético de Madrid. Su representante, Jorge Méndez, también trabajaba con Cristiano Ronaldo.

El 'Mudo' pasó una placentera velada junto con Cristiano Ronaldo, su familia y amigos. Foto: EFE

“Estuvimos en Madrid para ver ese tema con Atlético y fue a verme (el empresario). Me dijo ‘vamos a ver el partido de Ronaldo’, creo que jugaba con Almería y él fue pichichi. Justo jugó Santiago (Acasiete) ese partido”, narró el defensa en Gol Perú.

“Después salimos, nos fuimos a un restaurante a cenar. En la entrada había un barcito y ahí estaba Cristiano sentado tomando un jugo. Méndez le dijo a Cristiano: ‘¿lo conoces?’ Y Cristiano me dijo ‘hola, Alberto. Te conozco por Braga’. Cuando entramos, estaba su familia, amigos, etc. La pasamos bien”, continuó Alberto Rodríguez.

En otro momento de la conversación, el defensa mundialista en Rusia 2018 contó en qué circunstancias conoció al aclamado entrenador José Mourinho. “Íbamos a hacer un partido... fuimos a Inglaterra. Él estaba en el Chelsea. Yo no lo conocía, pero el gerente del equipo es muy amigo de Mourinho. Estaba en mi habitación y me dijo ‘baja, te voy a presentar a un amigo’”, relató el ‘Mudo’.