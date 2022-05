Presidente de la LigaPro respalda a Byron Castillo: “¡Es más ecuatoriano que yo!”

Mientras que, en Chile, la noticia de que la FIFA abrió un expediente disciplinario a Byron Castillo fue tomada por la prensa local con gran expectativa, desde Ecuador siguen afirmando que el caso no tendría por qué comprometer la clasificación de su selección al Mundial Qatar 2022. Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro del país norteño, calificó como una “vergüenza” el escándalo mediático desatado.

“Es una vergüenza lo que están haciendo. No hay absolutamente nada que hacer. ¡Byron Castillo es más ecuatoriano que yo! No hay discusión por ahí. Una de las cosas que me apenan es que los medios de comunicación nacional repliquen y saquen noticias de esto. Es como replicar algo que no existe”, sostuvo el titular del campeonato del torneo de primera división para radio Área deportiva.

El directivo restó importancia al procedimiento iniciado por el organismo, ya que —en su opinión— esta es la forma regular de llevar un caso como este. “Es normal que se abra un expediente en este caso, pero eso no quiero decir que acepten el reclamo. Hay un abismo gigantesco. No debería haber ningún problema con Byron”, apuntó.

Chile reclama los puntos por la irregular inscripción de Byron Castillo. Foto: EFE

Además, se mostró de acuerdo con lo que ya había manifestado Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), respecto a la imposibilidad de que la FIFA tenga injerencia para determinar la nacionalidad de un jugador. “No veo por dónde pudiera verse afectada la selección ecuatoriana, ya que los jueces decidieron. Nadie puede pretender cambiar la decisión de un juez soberano”, culminó.

Chile exige duros castigos para Ecuador por Byron Castillo

Eduardo Carlezzo, abogado que representa a Chile, detalló cuáles son las sanciones que el país sureño exige tanto para el jugador como para la selección ecuatoriana.

“Esperamos que Byron Castillo sea expulsado del fútbol profesional. Enseguida, pedimos la aplicación del artículo 22, que le dé a Chile los puntos de los partidos contra Ecuador, de manera que FIFA declare que Chile ocupe la cuarta posición de las eliminatorias. Y, como medida sancionatoria a la FEF, la exclusión del Mundial 2026″, dijo el letrado en conferencia de prensa.