Presidente de Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre Byron Castillo: “Nos sentimos tranquilos”

El caso de Byron Castillo sigue dando de qué hablar. Este miércoles 11, la FIFA confirmó que abrirá un expediente disciplinario al jugador de la selección ecuatoriana en respuesta a la solicitud que hizo Chile para investigar su supuesta nacionalidad colombiana. A pesar de todas las especulaciones de la prensa internacional, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) siguen confiados en tener la razón de su lado, ya que aseguran que respetaron todas las normas antes de convocarlo.

“Nos sentimos tranquilos porque hemos obrado en nombre de la Federación, respetando absolutamente todo. De hecho, nos tomamos el tiempo para que se resuelva cualquier controversia que podía haber con la documentación antes de convocarlo. El hecho de que haya una denuncia implica que seguramente va a haber un expediente y seguramente vamos a tener que presentar la argumentación”, declaró Francisco Egas, presidente de la FEF, en una publicación hecha vía redes sociales de su institución.

El titular de la entidad negó también que la FIFA pueda determinar cuál es la nacionalidad de un jugador porque ese tema es competencia de las autoridades locales.

Byron Castillo jugó en ocho partidos de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

“La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Entonces, si usted la consulta a FIFA si puede o no puede jugar, FIFA le va a decir: ‘Si es ecuatoriano, puede jugar. Si no es ecuatoriano, seguramente no’. ¿Quién lo determina? Lo determina las autoridades locales. Estaríamos hablando de un caso totalmente distinto si se sería un documento oficial el que haya sido forjado para esto”, agregó.

Por último, reveló que el llamado de Castillo a la Tri era motivo de debate en su país incluso desde antes de que se determinara que estaba apto para representar a su equipo nacional.

“Tomamos todas las precauciones del caso. De hecho, hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba a Castillo previo al habeas data y previo a la resolución de su caso por la vía judicial. Son las autoridades locales, y la autoridad competente en este caso, quien determinó en un momento en junio o julio del año pasado que el jugador debía ser inscrito como ecuatoriano al haber agotado todo el proceso de análisis de irregularidades que pudieran haber con su documentación”, finalizó.