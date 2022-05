¡Muy molestos! Periodistas ecuatorianos se dirigen a Chile: “No irán al Mundial, compren su TV”

Hace unos días, la selección chilena denunció de forma oficial la supuesta mala inscripción de Ecuador sobre Byron Castillo. Tras ello, la FIFA se pronunció a través de su página web y manifestó que investigarán el caso del jugador de Barcelona SC. Todo esta situación tiene muy molesto al pueblo ecuatoriano, incluso, la prensa norteña arremetió contra lo realizado por Chile.

Asimismo, la FIFA se refirió al pedido de la selección chilena y aumentó la esperanza del país sureño de estar presente en la Copa del Mundo. “La FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA”.

A su turno, un periodista ecuatoriano se enfadó por todo lo que está efectuando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile. Ante ello, el comunicador salió en defensa del futbolista y les dijo a los chilenos que se vayan comprando su televisor para que vean el Mundial Qatar 2002.

“Lo quieres ganar en el escritorio y eso no va a poder ser. Compren un televisor de 85 pulgadas, una tablet, laptop o televisor más pequeño para que vean el Mundial por ahí. Vayan comprando cerveza desde ahorita. Un sofá muy cómodo y míralo por televisión. No irás al Mundial, Chile, no vas”, indicó.

¿Cómo quedaría la tabla si Ecuador es sancionado?

En caso de que se demuestre que existió una mala inscripción del jugador Byron Castillo, se le restarían 13 puntos a la Tricolor en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Por ende, Ecuador quedaría en la última posición y Chile ocuparía el cuarto lugar (cupo directo a la Copa del Mundo).