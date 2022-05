Abogado de la FEF tras comunicado de la FIFA: “La participación en Qatar no está en duda”

Después de que la FIFA respondiera a la denuncia de la selección chilena y abriera un proceso disciplinario contra Byron Castillo para verificar si adulteró su identidad, el abogado de la FEF, Celso Vásconez, se manifestó sobre el tema y aseguró que confía que su país irá al Mundial Qatar 2022.

En una entrevista con la radio La red 102.1, el jurista indicó lo siguiente: “ No existe precedente internacional en el que FIFA dejara fuera de un Mundial a una selección por un tema como este . Lo que han hecho es lo que tenían que hacer: recibir la denuncia, abrir un expediente y después tomarán una decisión final”, indicó.

Byron Castillo fue retirado de las divisiones menores de la selección ecuatoriana por una presunta adulteración de documentos hace 5 años. Foto: composición LR / AFP.

Asimismo, mencionó que el reclamo de la Roja carece de sustento: “La posición de Ecuador es fuerte, tiene respaldos con el Poder Judicial, mientras que Chile tiene procesos investigativos en los que no se llegó a concluir la nulidad de un documento ”.

“La FIFA no tiene jurisdicción en estos temas”

Váscomez recalcó que la entidad deportiva no puede ingresar en ese tipo de temas. “ No tiene jurisdicción para determinar que un documento es falso. Eso le corresponde a un juez de Colombia o Ecuador. Mientras no exista, el documento de identidad tiene que seguir como ecuatoriano. FIFA establece que determinará si Ecuador cumple con los criterios de la convocatoria. Ellos no dicen de investigación de documentos, sino de los requisitos”.

Confía en que Ecuador jugará el Mundial

El abogado considera que “la participación (de Ecuador en Qatar 2022) no está en riesgo. Posiblemente, la FIFA determine la inhabilidad del jugador y lo sancione, pero de ninguna manera a la Federación”.