Abogado de Chile sobre el caso Byron Castillo: No podemos aceptar que se valide un crimen

Chile tiene por objetivo seguir insistiendo en el caso de Byron Castillo, quien no sería de nacionalidad ecuatoriana, sino colombiana. Ante esto, el país sureño tiene esperanzas de acudir a la cita mundialista en Qatar, puesto que el lateral del Barcelona SC disputó varios encuentros en las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que podrían quitarle los puntos a la Tri y, de esta manera, la Roja acudiría de manera directa.

Eduardo Carlezzo, abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, recalca que hay irregularidades en la documentación de Castillo. “El fútbol chileno tiene claro que se ha hecho un grave ilícito de parte del jugador (Byron Castillo). No tenemos ninguna duda, con la documentación que tenemos en mano, que él sea colombiano. Tenemos una narrativa que tiene comienzo, medio y fin”, indicó para Radio ADN.

“Estoy seguro que la FIFA tiene un conocimiento y la necesidad de dar una velocidad muy grande a esto. Para esta semana esperamos una manifestación (del organismo)”, añadió.

La partida de nacimiento de Byron sería falsa

Carlezzo también asegura que la partida de Byron es falsa. “El Registro Civil de Ecuador declara en un fallo jurídico, el cual tenemos y que lo enviamos a FIFA, que el certificado de partida de Castillo no existe; y, si no existe, es falso”, dijo.

Chile no oculta su interés de ir al Mundial

El abogado no ocultó las intenciones de la federación mapocha y asegura que no tienen “vergüenza” en acudir al Mundial por la vía administrativa. “Tenemos un interés directo y somos muy transparentes. Chile es el principal interesado, y no hay ninguna vergüenza en eso. Debe tener vergüenza quien pone a un jugador con un documento adulterado”, expuso.

Pide sanción para Ecuador