Waldir Sáenz y su dura respuesta a Barcos: “Él no es Alianza, no me interesa lo que diga”

No se guardó nada. Luego de las polémicas declaraciones de Waldir Saenz sobre el triunfo de Alianza Lima ante San Martín, en redes sociales circuló una conversación que tuvo Hernán Barcos con algunos aficionados del club. En esta se observa cómo el ‘Pirata’ validó la afirmación de un seguidor, quien mencionó que Waldir “o es mal tipo o es un imbécil”. Esto, por mencionar que los íntimos debieron perder por cuatro tantos.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos por el goleador histórico del conjunto victoriano, quien no dudó responderle al experimentado delantero. ‘Wally’ remarcó que es hincha del club y no de un jugador.

Interacción de Hernán Barcos en redes sociales con los hinchas. Foto: captura Twitter

“Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza. Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Barcos no es Alianza, no me interesa lo que diga. Los jugadores pasan, la institución quedan. Yo soy hincha de la institución”, manifestó a Willax Deportes.

Al ser consultado sobre las interacciones del artillero de 38 años en Twitter —en las cuales se observan palabras ofensivas—, el exatacante le dejó un ‘recado’. “No sé, pregúntale a él. Su vida de él son redes sociales, que no se preocupe mucho en redes sociales, que se preocupe en hacer goles en Alianza”, agregó.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el exfutbolista critica al equipo de sus amores. A inicios del 2021, cuestionó el arribo de Carlos Bustos y también arremetió contra Hernán Barcos por supuestamente marcar diferencias entre Wilmer Aguirre y Jefferson Farfán.