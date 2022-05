Pablo Lavandeira disfruta su momento en Alianza Lima

Por Mariano López V.

El número uno en pases clave, regates completados, duelos ganados, centros acertados y faltas recibidas en la victoria sobre San Martín se llama Pablo Lavandeira. Frente a Colo Colo, Carlos Stein, Fortaleza y Universitario, el ‘7′ de Alianza Lima tuvo registros similares. A estas alturas de la temporada, la realidad es una e irrefutable: el mediocampista nacido en Montevideo es el refuerzo que más le ha rendido a Carlos Bustos.

Los números hablan por sí solos. Tres goles y seis asistencias en solo 15 partidos, vestido de blanquiazul, sitúan al exjugador de Ayacucho FC entre los ‘inamovibles’ de la oncena aliancista, pese a que sus primeros pasos en el club fueron en el banco de suplentes. El trabajo y la persistencia dan frutos, y ‘Lava’ puede dar fe de ello. “Estoy muy feliz por lo que estoy viviendo. Disfruto cada momento, así no haya sido desde el arranque. Cuando tengo la posibilidad de jugar, trato de hacerlo de la mejor manera”, contó en ‘Fútbol como cancha’.

Si bien ha sido importante su preparación futbolística y física —realizó un entrenamiento especial para afrontar esta temporada—, también ha resultado un factor fundamental la manera como Pablo se ha integrado al grupo humano del último campeón peruano. “Me complemento bien con muchos de los chicos con los que me toca jugar. Creo que tengo bastante afinidad con Hernán (Barcos), Édgar (Benítez), Jairo (Concha) o Pablo (Míguez). Son con los que comparto más fuera de la cancha y eso se nota al jugar”, afirmó Lavandeira, que, además, aseguró tener lista su nacionalización peruana. Solo hacen falta la firma oficial y la ceremonia protocolar.

Los más contentos con el gran rendimiento que muestra el ‘7′ son los hinchas victorianos, quienes lo acogieron desde el momento en que fue oficializado como refuerzo del club, allá por diciembre del año pasado. Para Pablo no fue una transición fácil, dado su pasado en Universitario, donde jugó entre 2018 y 2019. “Siendo extranjero (este año) sé que el hincha espera que respondas de buena manera. Ellos me recibieron siempre con mucho respeto. Desde el día en que firmé por Alianza he sido lo más profesional que he podido”, finalizó el volante.

La palabra

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima

“Tenemos que ir partido a partido. Ahora se viene uno muy difícil el sábado. Estamos tratando de recuperar terreno. Vamos a pelear por el torneo. No sabemos cuándo jugaremos ante Huancayo”.