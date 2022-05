Se fue a inicio de año debido a un problema cardiaco, pero aún guarda cariño por Universitario de Deportes. Gregorio Pérez volvió a hablar sobre el cuadro crema desde su natal Uruguay. El entrenador charrúa centró sus comentarios específicamente en el delantero Alex Valera, quien no solo es el goleador del equipo, sino también de la Liga 1.

Durante una entrevista, el popular ‘Goyo’ afirmó que el atacante de la selección peruana ha mejorado mucho desde que lo conoció y precisó que —a su criterio— es el “mejor ‘9′ que tiene Perú”.

“No sé si Alex Valera está después o igual que Gianluca Lapadula. Valera es un ‘9′ que no tiene techo, es un jugador que, si sale a otro mercado, va a tener mayor repercusión, sin desmerecer a Universitario ni al fútbol peruano”, declaró a RPP.

En esta misma línea, Gregorio Pérez afirmó que Alex Valera tiene un nivel muy alto capaz de jugar en las mejores ligas de Europa o América, como Argentina o México.

“Alex Valera puede jugar en el fútbol argentino, mexicano o europeo. No desmerezco el fútbol de Perú, pero si tuviera que pegar un salto al exterior, seguramente tendría mayor reconocimiento que el que tiene hoy”, sostuvo.

No tiene comunicación con Universitario

Por otra parte, el entrenador de 74 años fue consultado si volvería a Universitario; sin embargo, sorprendió al asegurar que no ha tenido comunicación con el club y que por el momento solo piensa en recuperarse.

“No me buscaron de Universitario de Deportes para ocupar algún otro cargo. He recibido algunos llamados de otros mercados, incluso para dirigir, pero no puedo hacerlo porque estoy en recuperación”, agregó.