[En Vivo] Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: ¿a qué hora y dónde ver la Copa de la Liga?

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO juegan este martes 10 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino), por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se disputará en La Bombonera vía ESPN y Star Plus, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy en la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y el marcador actualizado de este compromiso.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Defensa y Justicia Fecha Martes 10 de mayo Hora 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino) Canal ESPN y Star Plus Lugar La Bombonera

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: cuotas del partido

Las casas de apuestas ponen a Boca Juniors como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Copa de la Liga.

Betsson: gana Boca Juniors (1,85) | empate (3,55) | gana Defensa y Justicia (3,95)

Inkabet: gana Boca Juniors (1,75) | empate (3,60) | gana Defensa y Justicia (4,60)

Doradobet: gana Boca Juniors (1,86) | empate (3,50) | gana Defensa y Justicia (4,00)

Meridianbet: gana Boca Juniors (1,86) | empate (3,33) | gana Defensa y Justicia (3,98)

Te Apuesto: gana Boca Juniors (1,83) | empate (3,35) | gana Defensa y Justicia (3,95).

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

En Argentina, el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia empezará a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para el resto de países en la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 11).

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

En Sudamérica, excepto Argentina, el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia se podrá ver por la señal de ESPN.

Argentina: TNT Sports

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports internacional.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por internet?

Para que no te pierdas el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá el cotejo para Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no tengas acceso al mismo, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: últimos partidos

Boca Juniors 0-0 Defensa y Justicia | 14.09.21

Boca Juniors 2-1 Defensa y Justicia | 03.04.21

Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors | 06.10.19

Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors | 24.02.19

Boca Juniors 1-2 Defensa y Justicia | 07.04.18.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini, Walter Bou, Carlos Rotondi; Miguel Merentiel.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

El escenario donde se llevará a cabo este compromiso será el estadio La Bombonera, recinto deportivo ubicado en Buenos Aires, con capacidad para 54.000 espectadores.

Programación de los cuartos de final de la Copa de la Liga

Racing Club (primero del Grupo A) vs. Aldosivi (cuarto del Grupo B) - martes 10 de mayo a las 5.15 p. m. (hora peruana)

Boca Juniors (segundo del Grupo B) vs. Defensa y Justicia (tercero del Grupo A) - martes 10 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana)

Estudiantes de La Plata (primero del Grupo B) - Argentinos Juniors (cuarto del Grupo A) - miércoles 11 de mayo a las 5.15 p. m. (hora peruana)

River Plate (segundo del Grupo A) - Tigre (tercero del Grupo B) - miércoles 11 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana).

Los marcados con negrita juegan de local.