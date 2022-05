Directivo de Ecuador se burla del reclamo de Chile: “Lo dejamos para que se diviertan en las redes”

Hace algunos días, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) presentó su reclamo formal ante la FIFA en contra de Ecuador por la supuesta mala inscripción de Byron Castillo. Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se refirió a este tema y dejó un irónico mensaje a los mapochinos.

“Comprendo la expectativa en Chile, pero la verdad es que para nosotros no tiene sentido caer en este juego mediático. Por eso publicamos un comunicado y vamos a esperar a que los organismos que tienen la competencia para resolver lo hagan. Estamos tranquilos y preparados para defender nuestros intereses. El resto realmente lo dejamos para que se diviertan las redes ”, declaró para el diario La Tercera.

Además, el directivo norteño indicó que este tema no se resolverá pronto, ya que los procedimientos de la FIFA son muy largos. “No. Eso no es rápido. Hoy (ayer) recién salió la resolución del partido entre Brasil y Argentina. Así que tendrán bastante tiempo para seguir dándole a la noticia. Esto no es rápido. Por eso digo que van a tener noticias para publicar por algún tiempo ”.

Finalmente, manifestó que cree que los sureños buscarán ir al TAS para resolver este disputa: “Yo creo que Chile buscará llegar al TAS. O al menos que su abogado así lo recomendará. No creo que vaya a dejar de ganar sus honorarios”.

Byron Castillo y las otras veces que tuvo problemas de documentación

Hace algunos años, Byron Castillo afrontó algunos problemas en el fútbol ecuatoriano debido a presuntas irregularidades en su documentación y su identidad.

Byron Castillo es actual jugador del Barcelona SC. Foto: Cromaclic

En el 2015, Emelec le rescindió contrato al defensor por no pasar los filtros legales. “Una vez que han concluido los controles que regularmente aplica el club, en el orden deportivo, médico y legal, la documentación presentada por el jugador no ha superado los filtros que el club tiene implementados sobre los integrantes de su plantel”, comunicó dicho grupo en ese año.