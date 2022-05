Hernán Barcos acerca a Alianza Lima a la punta

Por Mariano López V.

De los 19 equipos que participan en la Liga 1 en este 2022, 18 de ellos habían recibido, al menos, un penal cobrado a favor. El único que no había tenido la posibilidad de disparar desde los doce pasos era Alianza Lima. Uno ante Mannucci, tres contra Alianza Atlético, uno en el clásico, dos frente a Cantolao. Ninguno se otorgó. El equipo de Carlos Bustos venía siendo perjudicado, y el argentino no tenía problemas en señalarlo. “No nos han cobrado ni uno. Estamos un poco disgustados con esa situación porque ha habido jugadas muy claras. No sé qué hay que hacer para que sancionen”, dijo el DT el mes pasado.

En su decimoprimer partido a nivel local, por fin se le dio. Y no en cualquier partido, sino en el momento que más lo necesitaba Alianza para continuar vivo en la pelea por el Torneo Apertura. En los minutos de descuento (90+4′), cuando el trámite del juego hacía pensar que el 0-0 era inminente, Cristian Benavente robó un balón al borde del área de San Martín, encaró, hizo un pie a pie, forcejeó con el cuerpo y, en la desesperación por quitarle la pelota, Álvaro Ampuero lo barrió. Hubo contacto, aunque no se notó a primera vista. Penal. Con tranquilidad, el capitán Hernán Barcos transformó la pena máxima en gol —sumó 16 en 43 partidos oficiales con camiseta íntima— y decretó la quinta victoria consecutiva del cuadro victoriano en el torneo, racha que los pone a seis puntos de Sport Huancayo, el puntero.

Presente. Aguirre fue titular por tercer partido consecutivo. Foto: difusión

En ese sentido, los de Carlos Bustos, hoy octavos, tienen una ventaja importante respecto a los demás: han disputado menos partidos. Salvo el líder (11), todos los equipos por delante de Alianza han jugado 12 o 13 encuentros. Otra buena noticia para el pueblo blanquiazul: todavía falta que se midan ante el ‘Rojo Matador’, ya que el duelo entre ambos, inicialmente programado para la fecha 8, fue suspendido. Ahí podrían seguir recortando distancias.