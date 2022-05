[Star Plus, En Vivo] Racing vs. Aldosivi: ¿a qué hora y cómo ver el partido por la Copa de la Liga?

Racing vs. Aldosivi EN VIVO Y EN DIRECTO este martes 10 de mayo, desde las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Presidente Perón y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás el relato del minuto a minuto y la recopilación en video de todos los goles y jugadas destacadas.

Racing vs. Aldosivi: ficha del partido

Partido Racing vs. Aldosivi ¿Cuándo juegan? Martes 10 de mayo ¿Dónde? Estadio Presidente Perón ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Argentina) ¿En qué canal? Star Plus

Racing vs. Aldosivi: ¿cómo llegan?

Sin margen de error. Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina empezarán este martes 10 de mayo con el compromiso entre Racing vs. Aldosivi.

La Academia se presenta como el favorito debido a que terminó invicta en el grupo A del certamen. Los dirigidos por Fernando Gago accedieron a esta instancia con 30 puntos —producto de 8 triunfos y 6 empates—.

Por su parte, el Tiburón se convirtió en una de las sorpresas de la competición. Los dirigidos por Martín Palermo alcanzaron la cuarta plaza del grupo B con 20 unidades y buscarán conquistar el torneo.

¿A qué hora juegan Racing vs. Aldosivi?

El partido EN VIVO entre Racing vs. Aldosivi comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina). A continuación, te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Qué canales transmiten el Racing vs. Aldosivi?

El enfrentamiento entre Racing vs. Aldosivi podrás seguirlo EN DIRECTO a través de Star Plus. El servicio de streaming cuenta en su parrilla con el canal ESPN y los derechos de transmisión del campeonato argentino.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Racing vs. Aldosivi?

Para acceder a Star Plus y ver el Racing vs. Aldosivi, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Racing vs. Aldosivi ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Racing vs. Aldosivi por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Racing vs. Aldosivi: árbitros del partido

Principal : Yael Falcón Pérez

Asistente 1 : José Savorani

Asistente 2 : Iván Núñez

Cuarto árbitro : Hernán Mastrángelo

VAR : Diego Abal

Asistente VAR: Lucas Novelli

Racing vs. Aldosivi: posibles alineaciones

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti, Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Aldosivi: José Devecchi, Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Fernando Román, Braian Martínez, Matías Morelo, Marcelo Meli, Edwin Mosquera, Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

¿Dónde juegan Racing vs. Aldosivi?

El encuentro entre Racing vs. Aldosivi por los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina se disputará en el Estadio Presidente Perón. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.