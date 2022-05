¡Inédito! ‘Mudo’ Rodríguez confesó que Mourinho le dio un consejo para ser mejor defensor

Alberto Rodríguez es uno de los mejores defensas en la historia de la selección peruana. Para las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018, el ‘Mudo’ fue una pieza fundamental en el esquema de Ricardo Gareca para que el ‘equipo de todos’ pueda encontrar la solidez en la defensa. En su etapa en Europa, se codeó con grandes personajes del fútbol.

El exjugador del Sporting Braga, club con el que llegó a la final de la Europa League, charló con Roberto Drago en el programa “Charlas de cuarentena” y le contó cómo conoció a Cristiano Ronaldo. “Conocí al astro portugués porque teníamos el mismo agente. Nos encontramos en un restaurante y fue un momento muy íntimo porque él estaba rodeado con toda su familia”.

Alberto Rodríguez y el 'Comandante'. Foto: difusión

Rodríguez no pudo seguir avanzando como profesional por las constantes lesiones que tuvo en su carrera, pero en su momento fue uno de los mejores a nivel mundial. Tanto así que el entrenador portugués ya lo conocía y se animó a darle un consejo para superarse. “José Mourinho me saludó, ya sabía quién era y me dijo que era un gran jugador, pero tenía que meter más patadas”.

Por otro lado, el ‘Mudo’ reconoció el gran trabajo que viene realizando el ‘Tigre’ en la selección peruana y contó lo que hizo cuando llegó. “Ricardo Gareca nos convenció de que se podía. Supo persuadir en el futbolista peruano. Mis etapas en la selección peruana fueron todas bonitas”, puntualizó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

Por su parte, la selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.