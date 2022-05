Hace unos días, Roman Reigns alarmó a toda la comunidad de la lucha libre tras dejar entrever que consideraría retirarse del deporte porque estaría a punto de “iniciar una nueva fase en su vida”. Esto lo dijo tras un evento en vivo en la ciudad de New Jersey luego de derrotar a Drew McIntyre en un combate a una sola caída.

“He estado aquí un par de veces en los últimos diez años. Estoy empezando a trabajar en una nueva fase de mi carrera y, sinceramente, no sé si volveré aquí. Si ese es el caso, solo quiero agradecerles por todos estos años de apoyo” , dijo ante una reacción mixta de la audiencia. Aplausos por un lado, abucheos por otro.

Sin embargo, y según confirmó el periodista Dave Meltzer en la pasada edición del programa Wrestling Observer Radio, el ‘Jefe Tribal’ ha firmado un contrato con WWE que lo hará trabajar menos horas, lo que significa que tendrá menos apariciones en los shows. “La situación es que obtuvo un nuevo contrato y el nuevo contrato es para muchas menos fechas. Entonces, él no va a estar haciendo, no sé cuántos shows en casa hará, pero serán muchos menos shows en casa de los que está haciendo ahora”, dijo.

Finalmente, agregó que no suele tener tantas apariciones en los eventos. “ En realidad, no trabaja en muchos encuentros de televisión. Está trabajando en luchas de house show de 20 minutos con Drew McIntyre todo el tiempo. La semana pasada, cuando fue al Reino Unido, solo lo trajeron a Londres y París. También lo ha hecho antes. Fue una de esas cosas en las que va por un día o dos pero no va a ir por dos semanas”, señaló.

Roman Reigns es actual campeón de WWE y campeón universal. Foto: WWE

Reigns no se retiraría de la lucha libre

De acuerdo con la información brindada por el periodista estadounidense, todo lo dicho por Roman hace unos días en New Jersey no se trataría más que de una referencia a su nuevo contrato y también como parte del ‘kayfabe’ de su personaje. Puesto a que el ‘Jefe Tribal’ es considerado como el ‘top heel’ de la WWE.