[En Vivo] Nacional vs. Fénix: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Campeonato Uruguayo?

Nacional vs. Fénix EN VIVO y EN DIRECTO se juega este lunes 9 de mayo por la jornada 11 del Campeonato Uruguayo 2022. El duelo comenzará a las 5.30 p. m. (hora peruana), 7.30 (hora uruguaya) y se disputará en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo. La transmisión del partido estará a cargo de Star Plus, pero también puedes seguir el minuto a minuto del partido de hoy con fotos y videos a través de La República Deportes.

Nacional vs. Fénix: ficha del partido

Partido Nacional vs. Fénix Fecha Lunes 9 de mayo Hora 5.30 p. m. (hora peruana), 7.30 (hora uruguaya) Canal Star Plus Estadio Estadio Gran Parque Central

¿A qué hora juegan Nacional vs. Fénix?

El partido EN VIVO entre Nacional vs. Fénix comenzará a las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora uruguaya). A continuación, te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

PUEDES VER: Christian Cueva y su sensible mensaje tras el fallecimiento de uno de sus excompañeros

¿Cómo ver Nacional vs. Fénix ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Fénix por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Fénix?

Para acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Fénix, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Nacional vs. Fénix: últimos partidos

Fénix 1-2 Nacional | 10.10.2021 | Primera División Uruguaya

Nacional 3-1 Fénix | 13.06.2021 | Primera División Uruguaya

Nacional 2-2 Fénix | 21.02.2021 | Primera División Uruguaya

Nacional 1-0 Fénix | 18.10.2020 | Primera División Uruguaya

Nacional vs. Fénix: posibles alineaciones

Nacional : Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Léo Coelho, Nicolás Marichal, Leandro Lozano; Felipe Carballo, Yonathan Rodríguez, Diego Zabala, Manuel Monzeglio, Alfonso Trezza; Emanuel Gigliotti.

Fénix: Agustín Requena; Adrián Arachá, Andrés Barboza, Mathias Techera, Juan Álvez; Camilo Núñez, Andrés Schetino, Ignacio Sosa; Gustavo Viera, Diego Casas, Fabián Estoyanoff.

¿Dónde juegan Nacional vs. Fénix?

El encuentro entre Nacional y Fénix se jugará en el estadio Gran Parque Central, ubicada en Montevideo, Uruguay. El recinto fundado el 25 de mayo de 1900 tiene capacidad para 34.000 espectadores.