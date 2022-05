¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO por la liga argentina?

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO se enfrentan este martes 10 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino), por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se disputará en La Bombonera vía Star Plus, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy en la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, los videos de goles y el marcador actualizado de este compromiso.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Defensa y Justicia ¿Cuándo juegan? Martes 10 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

En Argentina, el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia empezará a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para el resto de países en la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 11).

Boca Juniors tendrá la gran ventaja de ser local en esta llave de los cuartos de final del campeonato argentino frente a Defensa y Justicia. El equipo xeneize finalizó la fase de grupos en una mejor posición que el Halcón, por lo cual se ganó este derecho.

Sebastián Battaglia, técnico del conjunto auriazul, dispondrá de casi todo su plantel para este cruce. La única baja será la del capitán, Carlos Izquierdoz, por lesión, mientras que para el once titular Juan Ramírez esta vez no sería tomado en cuenta. Salvo por la portería, se avizoran cambios en todas las líneas del equipo respecto de la última alineación.

Los xeneizes no pierden con Defensa y Justicia desde hace cuatro partidos. Foto: Boca Juniors

El rival, tras desistir de su amenaza previa de no presentarse a jugar por considerar que fue perjudicado en la fecha final de la etapa regular, dio a conocer su lista de 24 convocados por el entrenador Sebastián Beccacece, entre los cuales destaca su goleador Miguel Merentiel.

Boca Juniors no juega ante Defensa y Justicia desde septiembre del 2021, cuando igualaron 0-0. El historial reciente arroja tres triunfos boquenses contra una sola victoria de los de Varela, además del empate ya mencionado, en sus cinco choques más recientes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por internet?

Para que no te pierdas del Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá el cotejo para Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no tengas acceso al mismo, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Boca Juniors 0-0 Defensa y Justicia | 14.09.21

Boca Juniors 2-1 Defensa y Justicia | 03.04.21

Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors | 06.10.19

Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors | 24.02.19

Boca Juniors 1-2 Defensa y Justicia | 07.04.18.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

El escenario donde se llevará a cabo este compromiso será el estadio La Bombonera, recinto deportivo ubicado en Buenos Aires, propiedad del Club Atlético Boca Juniors.