➤ Alianza Lima vs. San Martín: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, 9 de mayo, por la jornada 13 de la Liga 1 2022 en el estadio Alberto Gallardo desde las 3.30 p. m. El encuentro se podrá ver a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, La República Deportes hará una cobertura especial donde podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Alianza Lima vs. San Martín: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. San Martín ¿Cuándo juegan? HOY, 9 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín?

En horario peruano, el Alianza Lima vs. San Martín por la jornada 13 de la Liga 1 2022 iniciará desde las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. San Martín?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. San Martín será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. San Martín, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. San Martín ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. San Martín por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. San Martín: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los íntimos de La Victoria llegan tras empatar ante Colo Colo por la Copa Libertadores y de golear 5-2 a Carlos Stein por el torneo local. Los de Carlos Bustos encontraron un nuevo esquema para dejar atrás el 3-5-2 que les dio el título nacional. Además, Pablo Lavandeira, Yordi Vílchez, Jairo Concha, Hernán Barcos, entre otros, vienen realizando destacadas actuaciones en el equipo blanquiazul.

Por otro lado, los santos no logran salir del mal momento, ya que en la jornada pasada cayeron 3-1 ante UTC en Cajamarca y su inicio de temporada no es nada alentador. Actualmente, son penúltimos con siete puntos, por delante de Cantolao y Carlos Mannucci.

Alianza Lima vs. San Martín: historial

San Martín 0-2 Alianza Lima | 8.8.2021

Alianza Lima 0-1 San Martín | 13.10.2020

San Martín 2-3 Alianza Lima | 13.10.2019

Alianza Lima 1-0 San Martín | 29.4.2019

San Martín 1-1 Alianza Lima | 22.11.2018.

Alianza Lima vs. San Martín: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas; Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez; Hernán Barcos y Wilmer Aguirre.

Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas; Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez; Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. San Martín: Carlos Solís; Yhirbis Córdova, Marcos Delgado, Álvaro Ampuero, Joseph Vega; Edhu Oliva, Juan Tuesta, Axel Moyano; Alexis Rojas, Gonzalo Verón y Joffre Escobar.

Alianza Lima vs. San Martín: casas de apuesta

Betsson: gana Alianza Lima (1,55) | empate (3,90) | gana San Martín (5,80)

Inkabet: gana Alianza Lima (1,57) | empate (4,00) | gana San Martín (6,00)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,55) | empate (4,20) | gana San Martín (6,00)

Meridianbet: gana Alianza Lima (1,54) | empate (3,98) | gana San Martín (5,77)

Te Apuesto: gana Alianza Lima (1,58) | empate (4,00) | gana San Martín (5,60).

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín?

Íntimos y santos se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo, plaza donde Sporting Cristal hace de local.

Liga 1 - tabla de posiciones