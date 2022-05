[DirecTV Sports, En Vivo] Barcelona vs. Celta de Vigo, La Liga 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Celta de Vigo | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 36 de La Liga este martes 10 de mayo. El duelo iniciará a las 2.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Barcelona vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen/Neto; Dani Alves, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Frenkie de Jong/Álvaro Sanz, Riqui Puig/Lenglet; Memphis Depay/Dembélé, Aubameyang y Ferrán Torres.

Ter Stegen/Neto; Dani Alves, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Frenkie de Jong/Álvaro Sanz, Riqui Puig/Lenglet; Memphis Depay/Dembélé, Aubameyang y Ferrán Torres. Celta de Vigo: Dituro; Kevin Vázquez, Néstor Araújo, Aidoo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Cervi; Denis Suárez; Iago Aspas y Thiago Galhardo.

Barcelona vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Martes 10 de mayo ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Celta de Vigo?

El partido EN VIVO entre Barcelona vs. Celta de Vigo comenzará a las 2.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 2.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

PUEDES VER: Emelec echó a Byron Castillo en el 2015 por problemas de documentación

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Celta de Vigo?

El encuentro entre Barcelona vs. Celta de Vigo será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Barcelona vs. Celta de Vigo por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo?

El encuentro entre FC Barcelona vs. Celta de Vigo se disputará en el Camp Nou, el cual es un recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. Se inauguró el 24 de septiembre de 1957 y su aforo actualmente es de 99 354 espectadores, siendo el estadio con mayor capacidad de Europa y el tercero a nivel mundial.