Carlos Zambrano está incómodo y le responde a la prensa argentina: “Hablan 20 horas de Boca”

No están conformes. La crítica en Boca Juniors se convirtió en algo habitual. Pese a seguir en la lucha por la Copa Libertadores y a poco de disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga, el elenco de Sebastián Battaglia no ha podido consolidar una idea clara de juego y muchos periodistas cuestionan al estratega.

Al respecto, el central Carlos Zambrano, quien se ganó un lugar en el equipo titular, manifestó su malestar por los comentarios que reciben. “Incomoda... Lo más lógico es que te incomode. Si te digo que no, sería mentirte. Pero ya estamos prácticamente acostumbrados y adaptados ya que no vienen de ahora las críticas. Viene de años y años atrás. Si no se dan los resultados, siempre uno escucha cosas negativas”, sostuvo el defensor en diálogo con IP Noticias.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula se perfilan como titulares contra Defensa y Justicia. Foto: composición/ AFP

El ‘Kaiser’ también discrepó con la forma en que se maneja la prensa. “Pocas veces prendo la televisión a ver algo y cuando ganamos escucho críticas y cuando perdemos escucho el triple de críticas. Me sorprende mucho la verdad cómo la prensa maneja la contra de Boca”, agregó.

En la misma línea, el zaguero de la selección peruana consideró que no existe paridad al momento de informar sobre otros clubes como River Plate.