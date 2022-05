VER Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO: sigue la transmisión del partido de la Liga 1 2022

Alianza Lima vs. San Martín se verán las caras este lunes 9 de mayo en el marco de la fecha 13 de la Liga 1 2022. Los íntimos y los de Santa Anita se medirán desde las 3.30 p. m. (hora de Perú) y será transmitido por Gol Perú.

El conjunto victoriano irá por una nueva victoria con la consigna de mantenerse en la pelea por título del Torneo Apertura. Con un partido pendiente, el equipo de Carlos Bustos aspira a quedarse con los tres puntos para no alejarse del primer lugar.

Por su parte, San Martín intentará buscará dar la sorpresa y registrar su tercer triunfo en el campeonato para salir de los últimos lugares. Los santos apenas tienen siete unidades.

En Vivo: EN VIVO Alianza Lima vs. San Martín: minuto a minuto 15:05 ¡ALINEACIONES CONFIRMADAS DE SAN MARTÍN! El conjunto blanco saldrá con esta oncena: Carlos Solís; Alejandro González, Bryan Ríos, Álvaro Ampuero, Joseph Vega; Diego Soto, Juan Tuesta, Marcos Delgado; Alexis Rojas, Gonzalo Verón y Joffre Escobar. 14:57 ¡ALINEACIONES CONFIRMADAS DE ALIANZA LIMA! Carlos Bustos sale con el siguiente once: Ángelo Campos; Ricardo Lagos, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas; Pablo Lavandeira, Valenzuela, Cornejo, Aldair Rodríguez, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. 14:22 Alianza Lima se dirige al estadio Alberto Gallardo Los dirigidos por Carlos Bustos ya salieron del hotel de concentración y se dirigen al estadio Alberto Gallardo. 13:59 ¿Dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín? La escuadra blanquiazul y los santos se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo, plaza donde Sporting Cristal juega sus partidos de local. 13:34 ¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. San Martín? La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. San Martín será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022. 13:33 ¡¡COMBO BLANQUIAZUL PARA LIBERTADORES Y LIGA 1!! Alianza Lima ya anunció la hora de la venta del COMBO BLANQUIAZUL, el cual es una promoción para el encuentro ante la César Vallejo y Fortaleza. 13:01 Alianza Lima vs. San Martín: alineaciones probables del partido por Liga 1 Alianza Lima Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas; Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez; Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. San Martín Carlos Solís; Yhirbis Córdova, Marcos Delgado, Álvaro Ampuero, Joseph Vega; Edhu Oliva, Juan Tuesta, Axel Moyano; Alexis Rojas, Gonzalo Verón y Joffre Escobar. 12:14 ¿Cuánto pagan Alianza Lima vs. San Martín? Los íntimos, a pesar de ser visitantes, son los favoritos para llevarse el triunfo en el Alberto Gallardo. Conoce lo que pagan las casas de apuestas por el San Martín vs. Alianza Lima. 11:25 Alianza Lima vs. San Martín: HOY se juega el partido que cierra la fecha 13 Los blanquiazules llegan en racha en el torneo local, donde acumulan cuatro victorias consecutivas y, con un partido menos, están en la décima posición con 17 puntos, a nueve del líder Sport Huancayo, escuadra con el que tiene el duelo pendiente. Por otro lado, los santos marchan penúltimos y no ganan hace dos partidos, necesitan urgentemente ganar para ir escapando de la zona baja de la tabla.

Alianza Lima vs. San Martin: ficha del partido

Alianza Lima vs. San Martin Liga 1 2022 ¿Cuándo juegan? Lunes 9 de mayo ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo de Lima ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GolPerú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martin?

Alianza Lima vs. San Martín iniciará a las 3.30 p. m. (hora de Perú). El encuentro cerrará la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. San Martin?

La transmisión del Alianza Lima vs. San Martin EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar (14 en SD y 714 en HD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martin EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. San Martin EN VIVO por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte del minuto a minuto ONLINE GRATIS con la cobertura La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs. San Martin?

El choque entre Alianza Lima vs. San Martín, válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito de San Martín de Porres, Lima.