¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín? Horario para ver el partido de la Liga 1 2022

Alianza Lima vs. San Martín se verán las caras este lunes 9 de mayo en el marco de la fecha 13 de la Liga 1 2022. Los íntimos y los de Santa Anita se medirán desde las 3.30 p. m. (hora de Perú) y será transmitido por Gol Perú.

El conjunto victoriano irá por una nueva victoria con la consigna de mantenerse en la pelea por título del Torneo Apertura. Con un partido pendiente, el equipo de Carlos Bustos aspira a quedarse con los tres puntos para no alejarse del primer lugar.

Por su parte, San Martín intentará buscará dar la sorpresa y registrar su tercer triunfo en el campeonato para salir de los últimos lugares. Los santos apenas tienen siete unidades.

Alianza Lima vs. San Martin: ficha del partido

Alianza Lima vs. San Martin Liga 1 2022 ¿Cuándo juegan? Lunes 9 de mayo ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo de Lima ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GolPerú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martin?

Alianza Lima vs. San Martín iniciará a las 3.30 p. m. (hora de Perú). El encuentro cerrará la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. San Martin?

La transmisión del Alianza Lima vs. San Martin EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar (14 en SD y 714 en HD).

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martin EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. San Martin EN VIVO por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte del minuto a minuto ONLINE GRATIS con la cobertura La República Deportes.

Alianza Lima vs. San Martin: alineaciones probables

Alianza Lima: Campos; Vílchez, Ramos, Míguez, Rojas; Ballón, Concha, Lavandeira, Benítez, Aguirre y Barcos.

San Martín: Solís; Córdova, Delgado, Ampuero, Vega; Oliva, Tuesta, Moyano; Rojas, Verón y Escobar.

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs. San Martin?

El choque entre Alianza Lima vs. San Martín, válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito de San Martín de Porres, Lima.