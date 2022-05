La inspiración para llegar al Mundial: así saludaron los seleccionados por el Día de la Madre

Un día especial para recordar y celebrar a la mujer que nos dio la vida. Para muchos, nuestra mayor inspiración. El pilar fundamental por el que varios niños que soñaban con ser futbolistas, lo hayan logrado. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen historias similares sobre el papel que jugaron sus madres en su formación y aprovecharon este día para expresarle todo su amor.

La selección peruana logró acceder al repechaje y ahora solo falta un paso. El próximo lunes 13 de junio, el ‘equipo de todos’ buscará la clasificación al Mundial Qatar 2022. Tendrá que vencer al ganador del Australia vs. Emiratos Árabes Unidos.

El lateral derecho Luis Advíncula fue uno de los primeros en saludar a través de sus redes sociales a su mamá. “Gracias por todo, madre hermosa, te amo demasiado. ¡Feliz día a todas las madres!”.

Luis Advíncula. Foto: Instagram

Una de las piezas fundamentales para lograr llegar al repechaje, el arquero Pedro Gallese, le dedicó un emotivo mensaje. “Gracias por ser una gran madre y una gran abuela. Te amo mucho mamita, fuiste la que me apoyó, la que me apoya y la que me brinda su hermoso amor”.

El desequilibrante de la Blanquirroja, Christian Cueva, saludó a su mamá y a su esposa por su día: “Feliz día, madrecita de mi vida, Nunca me faltes”. A su esposa le escribió “Feliz día de la madre, compañera de mi vida. No nos faltes nunca”.

Christian Cueva. Foto: Instagram

La grata sorpresa de este proceso eliminatorio, Alexander Callens, quien se consolidó como titular en la Bicolor, expresó su deseo de volver a verla. “¡Feliz día, mamita linda! Sabes lo mucho que te extraño y te amo”.

Callens. Foto: Instagram

La principal carta de ataque de la bicolor, Gianluca Lapadula, se mostró cariñoso con su mamá y posteó un tierno mensaje. “A ti, que eres una mamá maravillosa, dulce, fuerte, presente. A ti que también, eres una súper abuela para mis hijas. ¡Felicidades! Feliz día de la mamá”.

Gianluca Lapadula. Foto: Instagram

El mediocampista del Malmo Sergio Peña subió una foto con su progenitora y expresó todo el amor que siente por ella. “Feliz día a todas sin excepción alguna, porque todas son unas guerreras y las que siempre están y estarán para nosotros sus hijos. ¡Feliz día, mamá! Te amo con todo mi ser”.

El reciente campeón con el Emmen Miguel Araujo también le dedicó unas palabras a su madre. “Feliz día, mamá querida. Te amo con el alma.”