[En Vivo] River Plate vs. Platense, Copa de la Liga Profesional 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO River Plate vs. Platense | Ambos equipos se enfrentarán por la Copa de la Liga Profesional 2022 HOY, domingo 8 de mayo. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina), y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

River Plate vs. Platense: posibles alineaciones

River Plate: Ezequiel Centurión, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Javier Pinola, Elías Gómez; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Cristian Ferreira, Agustín Palavecino, José Paradela; Braian Romero.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso, Juan Infante; Hernán Lamberti, Héctor Canteros; Ignacio Schor, Nicolás Bertolo; Franz Gonzales Mejia; Gonzalo Bergessio.

River Plate vs. Platense: ficha del partido

Copa de la Liga Profesional 2022 River Plate vs. Platense ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 8 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega River Plate vs. Platense?

El partido EN VIVO entre River Plate vs. Platense comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Cristiano sufriría drástico recorte salarial por no clasificar a la Champions con el Manchester

¿Dónde VER EN VIVO River Plate vs. Platense vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Platense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Platense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Platense?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Platense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan River Plate vs. Platense?

El encuentro entre River Plate vs. Platense se disputará en el Estadio Monumental, también conocido como Monumental de Núñez, ubicado en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Udaondo del barrio porteño de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.