[En Vivo, Fórmula 1] Gran Premio de Miami: ¿a qué hora y dónde ver la carrera por la F1 2022?

Gran Premio de Miami EN VIVO se corre por la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1. La carrera, que se disputa en el Autódromo Internacional de Miami, se puede ver vía ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas el minuto a minuto, las posiciones iniciales y los videos de las incidencias, ingresa a La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE de este y otros eventos de hoy.

Gran Premio de Miami: ficha de la carrera

Carrera Gran Premio de Miami Fecha Domingo 8 de mayo Hora 2.30 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Autódromo Internacional de Miami

Gran Premio de Miami: previa de la carrera

Charles Leclerc hizo el mejor tiempo de la Q3 y se quedó con la pole del primer Gran Premio de Miami. El monegasco hizo una marca de 1.28:796, 190 milésimas más que su compañero Carlos Sainz (1.28:786) y 195 más que Max Verstappen (1.28:791).

Tras el final de la prueba, Leclerc resaltó su resultado y el trabajo de su compañero tras hacer el 1-2 para el equipo. “Es increíble. Hoy ha ido bien, vamos desde la pole, así que tenemos que terminar el trabajo mañana”, indicó el conductor de Ferrari.

Así quedó la clasificación en Miami. Foto: F1.

Verstappen tuvo el primer lugar hasta el último minuto, pero lo perdió al final de la prueba por los hombres de Ferrari. Tras quedar relegado en el tercer lugar, el neerlandés reflexionó sobre las dificultades que ve en el equipo. “Ser tan competitivo en la calificación me sorprendió. Creo que hicimos un muy buen trabajo, pero tenemos que empezar a hacer que los fines de semana sean un poco menos difíciles”, comentó.

Asimismo, Lewis Hamilton mejoró lo hecho en Imola y partirá en la sexta posición de la grilla. Su compañero, George Russell, saldrá decimosegundo.

¿A qué hora es el Gran Premio de Miami 2022 por la Fórmula 1?

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 2.30 p. m. (ET) / 11.30 a. m. (PT)

México: 2.30 p. m.

Costa Rica: 1.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

Francia: 9.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Gran Premio de Miami 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Gran Premio de Miami 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera Gran Premio de Miami 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP Emilia-Romagna 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el Gran Premio de Miami 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se corre en el Gran Premio de Miami?

El Gran Premio de Miami se correrá en el Autódromo Internacional de Miami, escenario deportivo inaugurado en mayo de 2022. La carrera es este circuito tiene 19 curvas, tres zonas de DRS y 57 vueltas: suma 308,37 kilómetros.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos

Charles Leclerc se encuentra en el primer lugar de la tabla de pilotos tras cuatro fechas disputadas.

Así quedó el campeonato de pilotos tras el GP de Emilia Romaña. Foto: F1.

Tabla de posiciones del campeonato de escuderías

Ferrari es la escudería que, tras cuatro gran premios, ocupa el liderato del mundial 2022.