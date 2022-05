¿A qué hora juegan Bolívar vs. The Strongest EN VIVO por el superclásico boliviano?

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Apertura en la Primera División de Bolivia 2022. Esta edición del superclásico boliviano se jugará en el estadio Hernando Siles (La Paz), desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora boliviana) vía Tigo Sports. Para que no te pierdas la TRANSMISIÓN ONLINE de este y otros partidos de hoy, con onces titulares y marcador actualizado minuto a minuto, ingresa a la página web de La República Deportes.

Bolívar vs. The Strongest: ficha del partido

Partido Bolívar vs. The Strongest ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 8 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 3.00 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Bolívar vs. The Strongest?

En Bolivia, el clásico Bolívar vs. The Strongest arranca a las 3.00 p. m. (2.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Bolivia: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Bolivar se impuso en condición de visita en el primer clásico del año. Foto: Twitter Tigo Sports Bolivia

¿Qué canal transmite Bolívar vs. The Strongest?

En territorio boliviano, la televisación del Bolívar vs. The Strongest irá por la señal del canal Tigo Sports, que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato local.

¿Dónde ver Bolívar vs. The Strongest por internet?

Si no quieres perderte el Bolívar vs. The Strongest por internet, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará GRATIS acerca de las incidencias de este compromiso.

Posibles alineaciones de Bolívar vs. The Strongest

Bolivar: Cordano, César, Sagredo, Haquin, Bejarano, Fernández, Justiniano, Chávez Cruz, Rodríguez, Bruno Sávio y Miranda.

The Strongest: Vizcarra, Wayar, Castillo, Jusino, Aponte, Saucedo, Cascini, Ursino, Esparza, Prost y Triverio.

Últimos clásicos Bolívar vs. The Strongest

The Strongest 0-1 Bolívar | 14.03.22

Bolívar 0-1 The Strongest | 21.11.21

The Strongest 3-1 Bolívar | 25.07.21

The Strongest 2-1 Bolívar | 19.12.20

Bolívar 5-4 The Strongest | 21.02.20.

¿Dónde juegan Bolívar vs. The Strongest?

El escenario que acogerá este clásico boliviano será el estadio Hernando Siles, principal recinto deportivo del país altiplánico, ubicado en la ciudad de La Paz.