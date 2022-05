[En Vivo] Barcelona SC vs. Guayaquil City: ¿a qué hora y dónde ver el partido de la Liga Pro?

Barcelona SC vs. Guayaquil City EN VIVO se juega este domingo 8 de mayo a las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El partido, correspondiente a la fecha 12 de la Liga Pro, se puede ver vía GolTV y Star Plus. Para que no te pierdas el minuto a minuto, alineaciones, incidencias y resumen, ingresa a La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE de este y otros eventos de hoy.

Barcelona SC vs. Guayaquil City: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Guayaquil City Fecha Domingo 8 de mayo Hora 7.00 p. m. (hora ecuatoriana y peruana) Canal GolTv y Star Plus Lugar Estadio Christian Benitez Betancourt

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Guayaquil City?

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Barcelona SC vs. Guayaquil City?

El partido entre Barcelona SC vs. Guayaquil City será transmitido por la señal de GolTV para todo Latinoamérica. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Guayaquil City EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Guayaquil City?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Guayaquil City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona SC vs. Guayaquil City: últimos partidos

Barcelona SC vs. Guayaquil City: posibles alineaciones

Barcelona SC : Javier Burrai; Pedro Velasco, Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Adonis, Leonai Souza, Nixon Molina, Jonathan; Gonzalo Mastriani.

: Javier Burrai; Pedro Velasco, Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Adonis, Leonai Souza, Nixon Molina, Jonathan; Gonzalo Mastriani. Guayaquil City: Gonzalo Valle; José Cevallos, Alan Aguirre, Esnaider Cabezas, Roger Arias; Renato César, Jean Humanante, Jean Carlos Montaño, Matías Oyola, Andrés Parrales, Jordan Rezabala.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Guayaquil City?

El partido entre Barcelona SC y Guayaquil City se jugará en el Estadio Christian Benitez Betancourt, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. El recinto tiene capacidad para 10 150 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Pro