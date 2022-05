¿A qué hora ver Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO por el derbi de LaLiga Santander?

Las polémicas más recientes

A pesar de que es una muestra de respeto y felicitación al rival, en los últimos años ha ido cambiando, especialmente cuando se tratan del Madrid y del Barza. En el 2017, los merengues llegaban al clásico después de ganar el Mundial de Clubes, por lo que esperaban el buen recibimiento de los blaugranas, pero eso no sucedió.

El directivo de los catalanes, Guillermo Amor, argumentó: “Solo lo hacemos cuando jugamos la misma competición, no es el caso”.

Debido a eso, en el 2018, cuando Barcelona fue campeón de LaLiga, los blancos, entonces dirigidos por Zinedine Zidane, tampoco quisieron realizar el pasillo. El DT francés explicó en conferencia de prensa: “Dicen que ellos no están en la competición, pero están en la Champions. ¿Ahí no está claro? Al final nosotros, con respeto, no lo vamos a hacer porque ellos no lo hicieron”.