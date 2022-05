¿A qué hora juegan ADT Tarma vs. Sporting Cristal? Se enfrentan por la Liga 1 2022

HOY ADT Tarma vs. Sporting Cristal EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este domingo 8 de mayo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio IPD de Huancayo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. Pese a que el encuentro no será televisado, podrás tener todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Sporting Cristal tiene una gran chance de ubicarse en los primeros puestos del torneo. Los dirigidos por Mosquea están en la séptima casilla con 21 puntos, cuatro menos que el líder Alianza Atlético de Sullana, quien el último domingo 7 de mayo perdió 3-1 ante Universitario. Por su parte, ADT Tarma necesita el triunfo para seguir escalando posiciones.

ADT Tarma vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido ADT Tarma vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 8 de mayo ¿Dónde? Estadio IPD de Huancayo ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? La República Deportes

Si bien Sporting Cristal no la está pasando nada bien en el plano internacional, en el local ha logrado despertar de su letargo y sumó tres triunfos de manera consecutiva. Los celestes derrotaron a Deportivo Municipal, Cienciano y Deportivo Binacional.

Ahora, ante el conjunto de Tarma buscarán seguir sumando para acortar distancias con los primeros puestos. En la previa de este duelo, el cuadro del Rímac anunció la salida del delantero colombiano John Jairo Mosquera, quien no llegó a anotar y apenas sumó 200 minutos entre el torneo local y Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan ADT Tarma vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre ADT Tarma vs. Sporting Cristal se llevará a cabo HOY, domingo 8 de mayo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver ADT Tarma vs. Sporting Cristal?

El duelo entre ADT Tarma vs. Sporting Cristal no será transmitido por GolPerú ni por Willax TV debido a que no solucionaron el tema de los derechos televisivos. Pero no te preocupes, pues podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

¿Dónde van a jugar ADT Tarma vs. Sporting Cristal?