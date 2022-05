Cristiano sufriría drástico recorte salarial por no clasificar a la Champions con el Manchester

Manchester United cayó goleado 4-0 ante el Brighton por la Premier League 2021-2022. Con este resultado, los diablos rojos quedaron sin oportunidad alguna de clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League. Por ello, la dirigencia de la institución tomaría una drástica medida con todos los jugadores del plantel, incluido Cristiano Ronaldo.

Según el diario Daily Mail de Inglaterra, los futbolistas del equipo de la ciudad de Manchester sufrirían un importante recorte salarial para la siguiente temporada. De esta forma, percibirían un 25% menos de su sueldo actual.

De acuerdo a dicho medio, el ‘Bicho’ no sería la excepción y ya no ganaría 385.000 libras semanales, sino 288.000. Este ajuste presupuestal buscaría proteger económicamente al club ante los ingresos que dejará de percibir por no participar en el torneo de clubes más importante de Europa.

PUEDES VER: Edinson Cavani reveló que quiso irse del Manchester United cuando Cristiano Ronaldo llegó

Rangnick criticó actitud de los jugadores del Manchester United

Tras la dura derrota que sufrió el Manchester United ante el Brighton, el técnico Ralf Rangnick brindó una conferencia de prensa y tuvo duras palabras contra los futbolistas de los diablos rojos.

“Solo podemos disculparnos con los aficionados que vinieron hasta Brighton. El problema de este equipo es que no sabemos defender de forma colectiva, no somos lo suficientemente buenos. Por momentos, parecía que estábamos en las vacaciones de verano ”, declaró.

Además, el estratega indicó que ahora su objetivo es asegurar un cupo para la Europa League. “Tenemos que mostrar una imagen diferente porque necesitaremos uno o tres puntos para asegurarnos la clasificación para la Europa League”.