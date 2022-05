Madre de Zambrano sobre posible retiro de su hijo: “Es lógico que ya no se sienta un chiquillo”

Hace algunos días, Carlos Zambrano fue noticia en Perú y Argentina por unas polémicas declaraciones que realizó. Durante una entrevista que brindó a un medio nacional, el defensor de la selección peruana señaló que estaba “cerca del retiro” y que en ocasiones le costaba levantarse para ir a entrenar. Marilini Ochandarte, madre del ‘León’, se refirió a este tema y respaldó a su hijo.

“Declaró que tenía 32 años y es lógico que ya no sienta que es un chiquillo. Siempre le he advertido que deje el fútbol y que no sea al revés” , manifestó para el diario Trome.

Además, reveló lo que le dijo el ‘Kaiser’ tras quedar fuera del Mundial Rusia 2018. “Para el mundial anterior, se sinceró conmigo: ‘No me siento para estar en la selección. Sería egoísta quitarle el puesto a un compañero que la está haciendo bien’”.

Indicó también que siente que a veces la prensa ha sido injusta con el futbolista de Boca Juniors. “Te puedo decir que en otros lugares la prensa cuida a sus jugadores, no ‘matan’ a sus compatriotas, y solo acá parece que jugáramos en contra”, manifestó.

Madre de Zambrano y sus palabras de agradecimiento para su hijo

Marilini Ochandarte contó los detalles que tiene Carlos Zambrano con ella. “Desde pequeñito, en esta fecha llegaba con flores o jabones. Anda pendiente de todo lo que necesite. No hay día que no me llame y me pregunte: ‘¿Qué almorzamos?’ o ‘¿Qué quieres?’”.