¡Se pone adelante el Atleti! Carrasco abre el marcador para los de Diego Simeone de penal

Se abre el marcador en el Wanda Metropolitano, Yannick Carrasco batió a Lunin por la vía del penal y le da la victoria provisional al Atlético Madrid sobre el Real Madrid por LaLiga Santander 2021-22. Por el momento, los colchoneros se afianzan en la zona de clasificación para la próxima Champions League.

Los dirigidos por Diego Simeone, con este resultado, estarían sumando 64 puntos y se alejan del Real Betis (58), que cayó ante el FC Barcelona y se mantiene en la zona de Europa League.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: formaciones

Atlético Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Giménez, Reinildo, Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco, Correa y Cunha.

Real Madrid: Lunin, Militao, Vallejo, Nacho, Kroos, Asensio, Casemiro, Lucas Vázquez, Rodrygo, Mariano y Camavinga.

Últimos derbis de Atlético Madrid vs. Real Madrid

Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid | 12.12.21

Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid | 07.03.21

Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid | 12.12.20

Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid | 01.02.20

Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid | 12.01.20.

¿Dónde juegan Atlético Madrid vs. Real Madrid?

El escenario que acogerá este derbi será el estadio Wanda Metropolitano, recinto deportivo con capacidad para 70.000 espectadores, propiedad del Atlético de Madrid.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet?

Si quieres seguir el Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, que incluye en su programación los encuentros televisados por el canal ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.