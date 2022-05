¡El derbi madrileño está listo! Atlético y Real Madrid confirman sus onces para el encuentro

¡Todo listo! Atlético Madrid y Real Madrid confirmaron sus oncenas para lo que será el partidazo en el Wanda Metropolitano de la capital española por la fecha 35 de LaLiga Santander 2021-22. Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan como los campeones y finalistas de la UEFA Champions League tras derrotar al Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, los de Diego Simeone buscan asegurar su próxima participación en la Liga de Campeones. Actualmente son cuartos con 61 puntos y los sigue de cerca el Real Betis con 58 unidades. Una victoria o empate podría alargar la diferencia con los sevillanos.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: formaciones confirmadas

Atlético Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Giménez, Reinildo, Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco, Correa y Cunha.

Formación del Atlético Madrid. Foto: Atlético Madrid

Real Madrid: Lunin, Militao, Vallejo, Nacho, Kroos, Asensio, Casemiro, Lucas Vázquez, Rodrygo, Mariano y Camavinga.

Oncena confirmada del Real Madrid. Foto: Real Madrid

PUEDES VER: Ancelotti se pronunció sobre negativa de Atlético Madrid de hacerle pasillo al Real Madrid

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Real Madrid?

En Perú, el duelo Atlético Madrid vs. Real Madrid se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Repasa qué hora corresponde al país en el que te ubiques.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet?

Si quieres seguir el Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, que incluye en su programación los encuentros televisados por el canal ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.