Diego Penny sobre el árbitro Cartagena: “Fui a darle la mano y me expulsó”

Alianza Atlético perdió 3-1 ante Universitario de Deportes por la fecha 13 de la Liga 1 Betsson 2022. En este duelo, el árbitro del compromiso, Jesús Cartagena, expulsó a Jesús Arismendi y Diego Penny. Tras ello, el arquero nacional habló durante la conferencia de prensa y criticó el accionar del juez.

“ Entiendo que es un árbitro que tiene algo contra el equipo porque es la segunda vez que nos expulsa a alguien, en Cusco fue igual. Ahora a Arismendi lo expulsa sin haberle dicho nada”, declaró.

Además, el guardameta reveló el motivo por el que Cartagena decidió mostrarle la cartulina roja. “La vez pasada Universitario mandó un comunicado para que no los vuelva a dirigir Alarcón y no se los volvieron a poner. Espero que el presidente de nuestro equipo haga lo mismo para que este señor no nos vuelva a dirigir. Yo fui a darle la mano y me expulsó, los jugadores no podemos hacer nada nunca ”, indicó.

¿Cuántos puntos tiene Alianza Atlético en la Liga 1?

Con la derrota contra Universitario, Alianza Atlético se quedó con 25 puntos y se mantiene como líder de la Liga 1 de forma momentánea. Sin embargo, Sport Huancayo, de ganar en esta jornada, tiene la gran posibilidad de alcanzar la punta del certamen.

El conjunto de Sullana deberá recibir al Sport Boys en la próxima fecha. Este duelo está programado para domingo 15 de mayo a la 1.15 p. m. en el estadio Melanio Coloma.