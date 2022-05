[STAR Plus, En Vivo] Atlético Madrid vs. Real Madrid: sigue el derbi de LaLiga Santander

Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO este domingo 8 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú), por la fecha 35 de LaLiga Santander. El compromiso se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano y la transmisión estará a cargo de Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás el relato del minuto a minuto y la recopilación en video de todos los goles e inicidencias.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 8 de mayo ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde juegan? Estadio Wanda Metropolitano ¿Qué canal lo transmiten? Star Plus

Atlético Madrid vs. Real Madrid: la previa

¿Habrá pasillo? Luego de que el Real Madrid se consagrara campeón de LaLiga Santander , la polémica se centró en el duelo que disputará ante el Atlético de Madrid y la posibilidad de recibir un pasillo —gesto tradicional que se le realiza al club que gana el torneo con anticipación— en el Wanda Metropolitano.

Los colchoneros dejaron su postura clara y señalaron que esto no ocurriría. Más allá de este tema, el conjunto de Diego Simeone llega al derbi capitalino con varias bajas y necesita los tres puntos para no arriesgar su presencia en la próxima Champions League. Joao Félix, Thomas Lemar y Mario Hermoso quedaron descartados para el cotejo.

Por su parte, los merengues atraviesan por su mejor presente en la campaña. Entre semana, remontaron ante el Manchester City y volvieron a clasificarse a una final de Champions Legue. Si bien ya no pelean nada en el ámbito local, se espera que Carlo Ancelotti mande un equipo competitivo al tratarse de un histórico rival. De los titulares, el único que no estará por lesión es el austriaco David Alaba.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Kondogbia, De Paul; Marcos Llorente, Griezmann y Carrasco.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Vallejo, Nacho, Marcelo; Ceballos, Casemiro, Camavinga; Marco Asensio, Benzema y Rodrygo.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: historial reciente

La contienda de vuelta entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga se jugará este domingo 8 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

La transmisión del Atlético Madrid vs. Real Madrid estará a cargo de ESPN2 para toda Sudamérica, canal que se encuentra disponible en el servicio de streaming Star PLus. En caso te encuentres en territorio español, podrás seguirlo en Movistar LaLiga.

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético Madrid vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming.

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

El encuentro entre Atlético Madrid vs. Real Madrid se disputará en el estadio Wanda Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid (España). Dicho escenario cuenta con una capacidad para albergar a más de 68.000 espectadores.

