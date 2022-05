Peña reveló cómo le dijo Gareca que no iba a estar en el Mundial Rusia 2018 y qué sintió

Los días pasan y cada vez estamos más cerca del repechaje que afrontará la selección peruana con miras al Mundial Qatar 2022. Ante ello, Sergio Peña mencionó cómo viene trabajando tras superar su lesión y dio detalles del momento en que el ‘Tigre’ Gareca le dijo que iba a quedar fuera del Mundial Rusia 2018.

El mediocampista del Malmo brindó una entrevista a Movistar Deportes y mencionó que se viene exigiendo al máximo para llegar de la mejor manera al duelo ante el ganador del Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. “En mi día a día, estoy pensando al cien por ciento en el duelo de repechaje con la selección. Existe el miedo de que haya alguna lesión porque todo puede pasar. Lo que más quiero es jugar, tener ritmo y estar al cien por ciento”, inició.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima reveló cómo fue el momento cuando Ricardo Gareca le comunicó que quedaba fuera de la lista para la Copa del Mundo 2018. “Me tocó vivir un momento bastante complicado y que no me lo esperaba, pero en ese momento era muy joven y estaba convencido de que iba a tener una oportunidad más. Sé que aún no estamos clasificados, pero estamos muy cerca de lograr el objetivo. Confiando en mis compañeros, estoy convencido que las cosas se van a dar”, precisó.

Peña indicó que la decisión de quedar fuera por su tío Paolo Guerrero la tomó de la mejor manera. “Me dijo que debía tomar una decisión y lo que él había decidido fue que yo quede fuera. Cualquiera podía ser y me tocó a mi. En realidad, en ese momento, yo era bastante joven, pero entendí muy bien lo que él decidió”, puntualizó.