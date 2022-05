Pedro Aquino previo al repechaje: “No he tenido la oportunidad de hablar con Gareca o Bonillo”

Queda poco más de un mes para que la selección peruana dispute el partido de repechaje y defina su pase al Mundial Qatar 2022. Para este importante cotejo, el técnico Ricardo Gareca deberá convocar a un grupo de futbolistas, quienes también jugarán el amistoso ante Nueva Zelanda. Uno de los que podría estar presente es el mediocampista Pedro Aquino.

El jugador del América de México no ha sido convocado en los últimos partidos de la Bicolor en las pasadas Eliminatorias Qatar 2022 debido a que venía recuperándose de una lesión. Sin embargo, las dolencias ya han sido superadas, por tanto, el exjugador de Sporting Cristal espera ser considerado por el comando técnico.

“No he tenido la oportunidad de hablar con Gareca o Bonillo, pero espero estar en la lista final que es del repechaje y espero tener comunicación con ellos”, declaró a Radio Ovación.

Pedro Aquino viste la camiseta de América desde el 2021. Foto: composición América/AFP

En esta misma línea, Pedro Aquino lamentó que el partido de repechaje ya no se juegue de ida y vuelta, pues no se definirá el pase al Mundial en territorio peruano.

“Será muy complicado ahora no estar con nuestra gente que seguro van a ir, pero una cosa es estar con tu gente en tu estadio y (otra es) no estar con ellos en nuestro país. De hecho, será complicado jugar solo un partido. Sabemos lo importante que es, no hay margen de error”, agregó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

Por su parte, la selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.