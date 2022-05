[ESPN EN VIVO] Atlético Madrid vs Real Madrid ONLINE GRATIS por LaLiga

El derbi madrileño entre Real Madrid vs. Atlético Madrid se jugará este domingo 8 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano por la fecha 35 de LaLiga. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus por internet. También podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto en La República Deportes.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Real Madrid?

Perú: 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en Roja directa?

Sigue estos pasos para ver en Roja Directa el cotejo entre Atlético Madrid vs. Real Madrid de forma gratuita:

Ingresa a la siguiente dirección web: www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de partidos busca y dale clic al Barcelona vs. Real Betis

Cierra la publicidad y disfruta del evento deportivo.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Si deseas ver Roja Directa por internet puedes hacerlo accediendo desde un dispositivo móvil o PC. Solo debes ingresar al portal www.rojadirectaenvivo.club desde tu navegador de preferencia. Asimismo, recuerda tener una buena conexión para evitar los cortes de transmisión.

Alineación posible de Atlético Madrid vs. Real Madrid