Ancelotti dice que “no pasa nada” si Atlético Madrid no hace pasillo de campeón al Real Madrid

La polémica decisión del Atlético de Madrid de no hacerle el tradicional pasillo de campeón al Real Madrid por su consagración en LaLiga Santander no le genera mayor problema al entrenador Carlo Ancelotti. El estratega del conjunto merengue se refirió al asunto en rueda de prensa previa al derbi que sostendrán ambos equipos en la siguiente jornada.

“Los italianos no están acostumbrados a esto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que siente, y tenemos que respetarlo. Atlético de Madrid es un club vecino y amigo, al que respetamos mucho, a sus jugadores, a su entrenador y a su afición. Si lo hacen, bien; si no lo hacen, no pasa nada. Respetamos todo lo que hagan”, sostuvo ‘Carletto’.

Desde el Atleti, tanto el DT, Diego Simeone, como el defensa José María Giménez habían asegurado que no realizarán este gesto por el respeto que le tienen a su afición. “Respeto por el Madrid, que acaba de salir campeón; pero tenemos mucho más respeto por nuestra gente”, fueron las palabras del ‘Cholo’ en conferencia.

Ancelotti, por su parte, optó por ponerle punto final a la controversia: “Si lo hacen, lo agradecemos, y si no lo hacen, el respeto para toda la entidad del Atlético de Madrid sigue estando en lo más alto”.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El derbi madrileño por LaLiga se llevará a cabo este domingo 8 de mayo, en el estadio Wanda Metropolitano, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú). El Real intentará sacarle lustre a su reciente título en casa de uno de sus máximos rivales, mientras que el Atlético buscará un triunfo para seguir en zona de clasificación a la Champions League.